Lübnan Başbakanı Mikati, diplomatik misyonların korunmasını vurguladı

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği yakınlarında ateş açılmasından bir gün sonra ülkedeki diplomatik misyonların korunması gerektiğini vurguladı. Mikati, olayın nedenini öğrenmek ve failleri tutuklamak için güvenlik birimlerinin alarma geçtiğini belirtti.