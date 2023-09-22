Lübnan Başbakanı Mikati, diplomatik misyonların korunmasını vurguladı
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği yakınlarında ateş açılmasından bir gün sonra ülkedeki diplomatik misyonların korunması gerektiğini vurguladı. Mikati, olayın nedenini öğrenmek ve failleri tutuklamak için güvenlik birimlerinin alarma geçtiğini belirtti.
BEYRUT, 22 Eylül (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği yakınlarında ateş açılmasından bir gün sonra Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkedeki diplomatik misyonların korunması gerektiğini vurguladı.
Lübnan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada Mikati'nin, "Lübnan'daki diplomatik misyonların korunmasından asla taviz verilemez" ifadesi yer aldı.
Yazılı açıklamaya göre Mikati, olayın nedenini öğrenmek ve failleri tutuklamak için güvenlik birimlerinin alarma geçtiğini söyledi.
Beyrut'un kuzeyindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında Çarşamba günü geç saatlerde birkaç el ateş edildi. Olay, büyükelçiliğe 20 Eylül 1984'te düzenlenen ölümcül bombalı saldırının 39. yıldönümünde gerçekleşti.
Basında çıkan haberlere göre olayda kimse yaralanmadı.