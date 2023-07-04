Lübnan Başbakanı Mikati: Cumhurbaşkanı krizi çıkmaza girdi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkede yaklaşık 8 aydır süren cumhurbaşkanı krizinin çözümü için devredeki dış arabulucuların girişimlerinin de 'çıkmaza' girdiğini söyledi. Mikati, krizin çözümü için devreye giren yabancı ülkelerin girişimlerinin de şu an çıkmazda olduğunu ve sonuç alınamadığını dile getirdi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkede yaklaşık 8 aydır süren cumhurbaşkanı krizinin çözümü için devredeki dış arabulucuların girişimlerinin de "çıkmaza" girdiğini söyledi.

Başbakan Mikati, başkent Beyrut'ta düzenlenen ekonomi konferansında yaptığı konuşmada, Lübnan Meclisinin 31 Ekim 2022'den bu yana yeni cumhurbaşkanını seçememesinin yarattığı siyasi krize değindi.

Ülkedeki siyasi tarafların çözüm odaklı bir tutum sergilemeyip ihtilaf içinde olduğunu belirten Mikati, krizin herhangi bir çözüm belirtisi görülmeden aylardır devam ettiğini söyledi.

Mikati, krizin çözümü için devreye giren yabancı ülkelerin girişimlerinin de şu an çıkmazda olduğunu ve sonuç alınamadığını dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan Temsilcisi Jean-Yves Le Drian, Lübnan'daki cumhurbaşkanı krizinin çözümü konusunda 21-23 Haziran'da Beyrut'ta bir dizi temasta bulunmuştu.

Görüşmelerinin ardından çözümün Lübnanlılarda olduğunu belirten Le Drian, Macron adına birkaç kez daha Lübnan'ı ziyaret edeceğini söylemişti.

Lübnan'daki cumhurbaşkanı krizi

Lübnan'da 31 Ekim 2022'de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine gelecek ismi belirlemek için Mecliste şu ana kadar yapılan 12 oturumdan sonuç çıkmadı.

Meclis'te 14 Haziran'da düzenlenen son oturumda yarış, eski Maliye Bakanı Cihad Azur ve Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye arasında geçmiş, ancak yine hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli oyu alamamıştı.

Meclis Başkanı Nebih Berri, 13. oturumun ne zaman yapılacağını açıklamadı.

Hizbullah ve müttefikleri Franciyye'yi; ülkedeki üç önemli Hristiyan partisi olan Lübnan Güçleri, Ketaib Partisi, Özgür Yurtseverler Hareketi ve Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi ile bazı Sünni ve bağımsız muhalif milletvekilleri ise Azur'u destekliyor.

Lübnan'da eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016'da Mecliste düzenlenen 46'ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.