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Lübnan Başbakanı İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in sınır ihlalleri nedeniyle BMGK'ya şikayette bulunacaklarını belirtti. Mikati, ülkelerinin fırtınanın ortasında olduğunu söyledi. Ayrıca Lübnan Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı bölgesel bir savaş uyarısında bulundu.