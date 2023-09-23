Lübnan Başbakanı Amerikan Büyükelçiliğine Yapılan Saldırıyı Kınadı

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Amerikan büyükelçiliğine yapılan silahlı saldırıyı kınadı ve olayı Lübnan'ın egemenliğine ve güvenliğine yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi.

BEYRUT, 23 Eylül (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Necip Mikati, silahlı bir kişinin Amerikan büyükelçiliğinin girişine doğru ateş açmasından yaklaşık iki gün sonra yaptığı açıklamada, olayı "Amerikan büyükelçiliğine yapılan saldırı" olarak nitelendirdi ve kınadı.

Lübnan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada Mikati'nin ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Dorothy Shea ile yaptığı görüşmede "Diplomatik misyonlara yönelik saldırıları kesinlikle reddettiğimizi ifade ediyor ve Amerikan elçiliğine yönelik saldırıyı Lübnan'ın egemenliğine ve güvenliğine yönelik bir saldırı olarak görüyoruz" dediği aktarıldı.

Mikati, Lübnan güvenlik güçlerinin olayın nedenini ortaya çıkarmak ve faili tespit etmek için soruşturmalarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Shea ise olayın ardından Lübnanlı siyasi liderlerden gelen destek mesajlarını takdirle karşıladığını belirtti.

Shea, elçiliğin güvenlik prosedürlerinin sağlam olduğunu ve elçilikteki çalışmaların her zamanki gibi devam ettiğini söyledi.

Çarşamba günü geç saatlerde Beyrut'un kuzeyindeki ABD büyükelçiliği yakınlarında birkaç el ateş edilmişti. 20 Eylül 1984'te büyükelçiliğe düzenlenen ölümcül bombalı saldırının 39. yıldönümüne denk gelen bu olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Basında yer alan haberlere göre Çarşamba günkü olayda kimse yaralanmadı.