Londra'daki Rusya-Ukrayna Zirvesi Ani Kararla Ertelendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da ABD, Ukrayna, Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlarının katılımıyla yapılması planlanan zirve, toplantıya saatler kala ani kararla ertelendi. Ukrayna ile Rusya arasındaki muhtemel ateşkesin ele alınacağı toplantının seviyesi de düşürüldü.

Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD Dışişleri Bakanlarının İngiltere'nin başkenti Londra'da "Rusya-Ukrayna arasında ateşkesi" ele alacağı toplantı ertelendi.

İngiliz basını, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün gece toplantıya katılmama kararı almasının ardından Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarının da seyahat planlarını değiştirdiğini aktardı. İngiltere Dışişleri Bakanlığından toplantıya saatler kala yapılan açıklamada, toplantının ertelendiği ve daha düşük seviyede yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Resmi düzeydeki görüşmeler devam edecek, ancak medyaya kapalı olacak" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'nın ateşkes planını reddedeceği iddiası

Londra'daki zirvenin ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun planını son anda değiştirmesiyle birlikte daha düşük seviyeli bir toplantıya dönüşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde kısa zaman içinde ilerleme sağlanmaması halinde ABD'nin çekilebileceği uyarısından birkaç gün sonra geldi. ABD basını ise Washington'ın Londra'daki toplantıya daha düşük seviyede katılma kararının, Ukrayna'nın ABD ile Rusya arasındaki ateşkes uzlaşısını reddetmeye hazırlandığına ilişkin kulis bilgilerinin ardından geldiğine dikkat çekti. İngiliz diplomatlar, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Londra'daki görüşmelerden çekilmelerinin nedenine yönelik bilgilerinin olmadığını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise karara "lojistik sebepleri" gerekçe gösterdi.

Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasını amaçlayan görüşmeye ABD'den Rubio ve Witkoff'un yerine Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un katılacağı belirtildi.

Üst düzey Ukrayna heyeti Londra'da

Ukraynalı yetkililer ise ABD ve Avrupa'dan gelen kararlara rağmen Londra programını değiştirmedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Londra'ya geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna ve tüm Avrupa için adil ve kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla ortaklarımızla yapacağımız toplantılar için

Andriy Yermak ve Rüstem Umerov ile birlikte Londra'ya geldik. Londra'daki ilk toplantımızı İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile yapacağız. Liderliği ve desteği için İngiltere'ye minnettarız. Ukrayna'yı güçlendirmenin ve uzun vadeli barış ve güvenliği garanti altına almanın yollarını tartışacağız" ifadelerini kullandı. - LONDRA