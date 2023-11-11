Londra'daki Filistin ile dayanışma yürüyüşünde konuşmacılardan İçişleri Bakanı'na tepki

Londra'da Filistin ile dayanışma yürüyüşünde konuşan katılımcılar, İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın yürüyüşü 'nefret yürüyüşü' olarak adlandırmasına tepki gösterdi. Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, İngiltere hükümetini eleştirerek İsrail'in Filistinlilere yönelik savaşını durdurmaya çağırmadığını belirtti. Konuşmacılar, İçişleri Bakanı Braverman'ın görevden alınmasını istedi.

Londra'daki Filistin ile dayanışma yürüyüşünde katılımcılara seslenen konuşmacılar, yürüyüşleri "nefret yürüyüşü" olarak adlandıran İçişleri Bakanı Suella Braverman'a tepki gösterdi.

Kentte Filistin ile dayanışma için 5. kez bir araya gelen göstericiler, Londra'nın sembol mekanlarından Hyde Park'ta başlattıkları yürüyüşü, ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde sonlandırdı.

Burada kurulan sahneden göstericilere seslenen Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, Birleşmiş Milletlerin (BM), savaşları önlemek ve savaşların kurallarını belirlemek için kurulduğunu söyledi.

Zomlot, İsrail'in kuruluşundan beri BM'nin koyduğu kuralları çiğnediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, bugün Gazze'de BM'yi bombalıyor. 100'den fazla BM sağlık çalışanı öldürüldü. 175'i Batı Şeria'da olmak üzere 11 binden fazla masum öldürüldü. Ancak İngiltere hükümeti, hala İsrail'i Filistinlilere yönelik yürüttüğü vahşi savaşı durdurmaya çağırmadı. İsrail'in 2,3 milyon insanı açlığa itmesine 'dur' demedi."

"Filistinlilerin yaşamı önemli değil mi?" diye soran Zomlot, İngiltere hükümeti ve İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı eleştirdi.

Zomlot, "İngiltere, hukukun üstünlüğüne olan inancı ve ifade özgürlüğünün savunuculuğuyla tanınıyor ancak bu ülkede hala bu yürüyüşü yasaklamak isteyen siyasetçiler var. Bu yürüyüşlere 'nefret yürüyüşü' dendi." diye konuştu.

Göstericilerden, 75 yıldır Filistinlilerin hakkını savunan Yahudiler için alkış isteyen Zomlot, "Filistinliler, hiçbir zaman hakları, geleceği ve evleri için savaşmaktan vazgeçmeyecek." dedi.

"İçişleri Bakanı görevden alınmalı"

Savaşı Durdur Koalisyonundan Lindsey German da "Başbakan ve polis, bu yürüyüşü iptal etmemizi istedi. Suella Braverman, engellemek istedi. Ama 'Hayır' dedik ve 'Yürüyeceğiz' dedik. İsrail, Gazze'yi bombaladıkça, Batı Şeria'da insanları hapse atmayı sürdürdükçe, çocukları öldürmeye devam ettikçe biz de yürüyeceğiz." diye konuştu.

German, Braverman'a tepki göstererek, "Bu, barışçıl bir yürüyüş. Biz, kimseden nefret etmiyoruz ama ateşkes çağrısı yapmayı reddeden tüm siyasetçilerden hesap soracağız." ifadesini kullandı.

Irak savaşı öncesinde savaşın Müslüman karşıtlığını artıracağını dile getirdiklerini söyleyen German, "Braverman, bizim yürüyüş yapmamızı zorlaştırıyor. Müslümanları suçlamaya çalışıyor. Bugün Londra'da bir şiddet olayı varsa, bunun sorumlusu İçişleri Bakanı'dır. Görevden alınmalıdır. Bu hükümet, onu görevden almaya hazır değilse onlar da görevden alınmalıdır." dedi.

"Suella Braverman gibi aşırı sağcı nefret tacirlerini kınıyoruz"

Demiryol, Denizcilik ve Ulaştırma Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Mick Lynch de sivillerin katledilmesini ve toplu cezalandırmayı kınadıklarını belirterek, Gazze halkı ve esirler için özgürlük istedi.

Lynch, "Suella Braverman gibi aşırı sağcı nefret tacirlerini kınıyoruz." dedi.

Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda taraflı davranmakla suçlamıştı.