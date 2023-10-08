Londra'da İsrail-Gazze çatışmaları nedeniyle devriye sayısı artırıldı

Londra Metropolitan Polisi, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından yaşanabilecek olay ve gösteri ihtimalleri nedeniyle kentteki devriye sayısının artırıldığını bildirdi.

Londra polisinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail ve Gazze sınırında devam eden çatışmalarla ilgili olarak sosyal medya paylaşımları da dahil birçok olayın farkındayız. Metropolitan Polisi, toplumumuz için daha görünür olmak ve güven vermek amacıyla bazı bölgelerimizde devriyelerini artırmıştır." ifadesi kullanıldı.

Toplum temsilcileriyle endişelerini dinlemek için temas halinde olunduğuna işaret edilen açıklamada, "Tehdit edildiğini düşünen veya güvenliğinden endişe edenleri polisle temasa geçmeye çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, olaylar nedeniyle yaşanabilecek protesto gösterilerine işaret edilerek, "Çatışmaların, gelecek günlerde protestolara sebep olabileceğinin farkındayız. Londralıların yaşayabileceği bazı aksaklıklara karşı protesto yapma özgürlüğünü dengeleyebilmek için gerekli planın yapılmasını sağlayacağız." değerlendirmesi yapıldı.

İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatılmıştı

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiği, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurulmuştu.