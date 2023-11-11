Londra'da Filistin yürüyüşüne katılmak isteyen aşırı sağcı gruplardan 82 kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşü sona ererken, kentte yapılan Ateşkes Günü etkinliklerine katılan aşırı sağcı gruplardan 82 kişi, Filistin yürüyüşü güzergahına ulaşmak isterken gözaltına alındı.

Londra'da 1. Dünya Savaşı'nda müttefiklerle Almanya arasında imzalanan ateşkesin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenler için sabah saatlerinde aşırı sağcı gruplar, kent merkezindeki anma noktaları ve askeri anıtlar çevresinde toplandı.

İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın Filistin'e destek yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmesi üzerine Londra'da eylem yapacağını duyuran aşırı sağcı gruplar, anma törenlerinin yapılacağı Cenotaph Anıtı'nı "koruma altına alma" gerekçesiyle söz konusu anıta yürümek istedi.

Polisin, Cenotaph'a yürüyüşe izin vermemesi üzerine grupla polis arasında arbede yaşandı.

Törenlerden 2 saat sonra gerçekleşen Filistin'e destek yürüyüşü güzergahında taşkınlık yapan gruplara da müdahale eden Londra Metropolitan polisi, yürüyüş güzergahına ulaşmaya çalışan 82 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Filistin bayraklı göstericilere sözlü ve fiziksel saldırı

Aşırı sağcı gruplarda yer alanlar, Filistin'e destek yürüyüşünden dağılanlara da tepki gösterdi. Polisin, Başbakanlık ve bazı bakanlıkların bulunduğu Whithall Caddesi'ni güvenlik nedeniyle boşaltmasıyla Trafalgar Meydanı'nda toplanan gruplar, Filistin bayraklı göstericilere sözlü ve fiziksel olarak saldırdı.

Polisin müdahalesiyle daha fazla büyümeyen olaylar kapsamında bazı aşırı sağcılar, Filistin bayrağını yakmaya çalıştı.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, X hesabından yaptığı açıklamada, "Aşırı sağın, İçişleri Bakanı tarafından cesaretlendirildiğini" belirtti.

Yusuf, Braverman'ın bir haftadır ayrılık tohumları ektiğini, şimdi de aşısı sağcıların polise saldırmaya başladığını, İçişleri Bakanı'nın tutumunun savunulamayacağını ve artık istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Sunak, hem aşırı sağcıları hem de Filistin'e destek yürüyüşüne katılanları eleştirdi

Başbakan Rishi Sunak da Ateşkes Günü'nde yaşanan olayları eleştiren bir açıklama yaptı.

Sunak, "Bugün, İngiliz Savunma Birliği (EDL) ve iltisaklı gruplar ile Filistin İçin Ulusal Marş'a katılan Hamas sempatizanlarının sebep olduğu kabul edilemez görüntü ve şiddet olaylarını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşananları, "Görüşlerini barışçıl şekilde ifade etmek isteyenlere zarar veriyor" sözleriyle nitelendiren Sunak, EDL mensuplarıyla Filistin'le dayanışma yürüyüşüne katılanların ülkedeki Yahudi toplumuna korku verdiğini kaydetti.

Sunak, tüm suçluların kanun karşısına çıkarılması gerektiğini belirterek, bu hafta Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdürü'yle konuyu görüşeceğini aktardı.

Başbakan Sunak, Ateşkes Günü'nde yapılacak yürüyüş için "provokatif ve saygısız" nitelendirmesi yapmıştı.

İçişleri Bakanı, açıklamaları nedeniyle hükümetten ve muhalefetten tepki çekmişti

Londra'da 14 Ekim'den beri düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşleri için "nefret yürüyüşü" ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Braverman, yürüyüşün yapılmaması gerektiğini söylese de Londra Metropolitan polisi, yürüyüşü engelleyecek yasal bir gerekçe olmadığını açıklamıştı.

Times gazetesine bu konuda makale yazan Braverman, polise, Filistin konusunda taraf tutma ve çifte standart uygulama suçlaması yaparken, makaleye hükümetten, partisinden ve muhalefetten tepki gelmişti.

Başbakanlık, söz konusu makalenin başbakanlıkça onaylanmadığını açıklarken, Maliye Bakanı Jeremy Hunt, "Bunlar benim kullanacağım kelimeler değil." demişti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise Braverman'ın görevden alınması gerektiğini söylemişti.