Litvanya ve Estonya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması tamamlandı

Litvanya ve Estonya'da yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması tamamlandı. Türkiye'nin Vilnius ve Tallinn Büyükelçiliklerinde oy verme işlemi gerçekleştirildi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1 milyon 38 bin oldu.

Litvanya ve Estonya'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması tamamlandı.

Türkiye'nin Vilnius ve Tallinn Büyükelçiliklerinde oy verme işleminin yerel saatle 22.00'de sona ermesiyle sandıklar kapandı.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Barış Tantekin, iki gün boyunca Büyükelçilikte sandık açıldığını belirterek, " Litvanya'da ikamet eden vatandaşlarımızın yanı sıra Letonya'dan gelenler oy kullandılar. THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) Dörtlü Final (Final Four) organizasyonunun müsabakaları bu sene Litvanya'da Kaunas şehrinde düzenleniyor. Maçları izlemek için Litvanya'ya gelen ve yurt dışı seçmen kaydı bulunan bazı vatandaşlarımız da dün ve bugün Büyükelçiliğimizde oy kullanma imkanına sahip oldular." diye konuştu.

Tantekin, "Seçim işlemleri sorunsuz devam ediyor. Kapalı zarfları ilk turdaki yöntemle diplomatik kuryeyle yarın Türkiye'ye göndereceğiz." dedi.

Türkiye'nin Tallinn Büyükelçisi Başak Türkoğlu da oy kullanma işlemlerinin sorunsuz şekilde tamamlandığını söyledi.

Sabah saatlerinde yoğunluk olduğunu belirten Türkoğlu, öğleden sonra ise bekleme olmadan oy kullanma işlemlerinin tamamlandığını ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy kullananların sayısı, ikinci günde saat 19.35 itibarıyla 1 milyon 38 bin oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023