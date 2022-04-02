Litvanya Enerji Bakanı Kreivis: "Litvanya'da artık Rus gazı yok" - Haberler

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Litvanya Enerji Bakanı Kreivis: "Litvanya'da artık Rus gazı yok"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Litvanya Enerji Bakanı Kreivis:

Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivis, Litvanya'nın Rusya'dan gaz ithalatını tamamen durduklarını duyurarak, "Bu aydan itibaren Litvanya'da artık Rus gazı yok" dedi.

Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivis, Litvanya'nın Rusya'dan gaz ithalatını tamamen durduklarını duyurarak, "Bu aydan itibaren Litvanya'da artık Rus gazı yok" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle birçok ülke Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de yaptırımlara misilleme olarak dost olmayan ülkelerden doğal gaz ödemelerini ruble ile alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivis, yeni bir açıklama yaptı. Kreivis, Litvanya'nın Rusya'dan gaz ithalatını tamamen durdurduğu belirterek, "Bu aydan itibaren Litvanya'da artık Rus gazı yok. Litvanya, bugün Rusya ile enerji bağlarını kesmemize izin veren kararlar aldı. Bu karar, Litvanya'nın enerji bağımsızlığı tarihinde bir dönüm noktası. AB üyelerinden de aynı davranışı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - VILNIUS

İhlas Haber Ajansı / Politika

Litvanya, Enerji, Rusya, Rus, Politika, Haberler

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