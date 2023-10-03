Litvanya Dışişleri Bakanı: Avrupa'da Berlin Duvarı Yeniden İnşa Ediliyor

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Avrupa kıtasının güvenliğinin en önemli konulardan biri olduğunu belirterek, Berlin Duvarı'nın yeniden inşa edildiğini ve umarım Ukrayna'nın yasal sınırında olmasını diledi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Avrupa kıtasının güvenliğinin en önemli konulardan biri olduğunu belirterek, "Avrupa'da Berlin duvarı yıkıldı ancak bugün yeniden inşa ediliyor. Soru nerede olduğuyla ilgili. Kesinlikle Berlin değil. Umarım bu Kiev, Harkiv ya da Luhansk'ta olmaz. Umarım Ukrayna'nın yasal sınırında olur." dedi.

Polonya'da düzenlenen "Varşova Güvenlik Forumu"nda konuşan Landsbergis, Berlin duvarının yıkılışıyla Avrupa'nın yeniden doğduğunu söyledi.

Landsbergis, o dönem Avrupa'nın zihniyetinin barış devletine yöneldiğinin altını çizerek, "Avrupa kıtasının güvenliği ve güvenlik mimarisi en önemli konulardan biri. Avrupa'da Berlin duvarı yıkıldı ancak bugün yeniden inşa ediliyor. Soru nerede olduğuyla ilgili. Kesinlikle Berlin değil. Umarım bu Kiev, Harkiv ya da Luhansk'ta olmaz. Umarım Ukrayna'nın yasal sınırında olur." diye konuştu.

Litvanya gibi sınırda olan ülkelerin savunulması gerektiğini, bu nedenle Ukrayna'nın da "gri" bölgede bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Landsbergis, "Almanya'nın Litvanya'ya kalıcı tugay yerleştirme kararına son derece minnettarım." ifadesini kullandı.

İngiltere Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey ise yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın egemenliğinin Avrupa'nın egemenliği olduğunu belirterek, "Eğer Putin'e Ukrayna konusunda bir şey söylemezsek sıranın kime geleceği de bellidir." dedi.

Heappey, Birleşik Krallık kamuoyunda özgürlüğün hafife alınmayacağı ve savunmanın önemi konusunda gerçek bir uyanış olduğunun altını çizerek, "Soğuk Savaş'ın son on yılından bu yana bu kadar belirsiz, güvensiz ve istikrarsız bir dönemden geçmiyoruz." ifadesini kullandı.

NATO ülkelerinin bütçelerinden yüzde 2'lik kısmı savunmaya harcaması gerektiğini anımsatan Heappey, "Yüzde 2'lik harcamayı politikacılar olarak şimdi savunamıyorsak ne zaman savunacağız? Bu şartlar altında GSYH'nin yüzde 2'sini savunmaya harcayamayacaksak ne zaman harcayacağız? Bu, 2024'te Washington'da yapılacak NATO zirvesinden önce açık bir beklentidir." değerlendirmesinde bulundu.