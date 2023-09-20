Litvanya Cumhurbaşkanı Yeşil Dönüşümü Vurguladı

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yeşil dönüşümün zorunluluk olduğunu belirterek, iklim değişikliği ve eşitsizlikle mücadele için birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, yeşil dönüşümün zorunluluk olduğunu belirterek, "Gezegenimizi feci iklim değişikliğinden kurtarmak, küresel yoksulluk ve eşitsizliğe karşı sert bir şekilde mücadele etmek için birlikte çalışmalıyız." dedi.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunda konuşan Nauseda, siyasi, ekonomik ve kültürel bölünmelerin çatışmaları derinleştirdiğini, istikrarsızlık ve sivil huzursuzluğun dünyanın dört bir yanında patlak verdiğini ifade etti.

Nauseda, Litvanya'nın sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 70 oranında azaltmayı hedeflediğini belirterek, yeşil dönüşümün önemine değindi.

Yeşil dönüşümün artık bir tercih meselesi değil zorunluluk olduğunu vurgulayan Nauseda, "Zorlukların üstesinden gelmeli, barışı, refahı, istikrarı, kurallara dayalı düzen demokrasisini ve insan haklarının evrenselliğini korumak, gezegenimizi feci iklim değişikliğinden kurtarmak, küresel yoksulluk ve eşitsizliğe karşı sert bir şekilde mücadele etmek için birlikte çalışmalıyız." diye konuştu.

Nauseda, Litvanya'nın stratejisinin merkezinde yenilenebilir enerjinin rol oynayacağına dikkat çekerek, Litvanya'nın 2030'a kadar net elektrik ithalatçısı konumundan kendi kendine yeten bir yeşil enerji üreticisi konumuna geleceğinin altını çizdi.

Hangi kıtada olduğu farketmeden savaşın ortasında sürdürülebilir kalkınma olamayacağını vurgulayan Nauseda, " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, gıda ve enerji güvenliği gibi pek çok alanda küresel durumu daha da kötüleştiriyor. Uluslararası toplum artık Rusya'nın küresel kuralları manipüle etmesine ve kötüye kullanmasına izin veremez." dedi.

Nauseda, Ukrayna'da binlerce sivilin öldürüldüğünü ve milyonlarca insanın yerinden edildiğini belirterek, "Bunlar gibi sayısız suç, Rusya'nın halen iyi bir güce sahip daimi bir üye olarak oturduğu BM Güvenlik Konseyine utanç getirmektedir. Uluslararası toplum, Ukraynalı sivillere ve sivil altyapıya yönelik kasıtlı saldırıları durdurması için Rusya'ya daha fazla baskı yapmalıdır. Bu savaş, askerlerin ve askeri teçhizatın Ukrayna'dan ve topraklarından derhal tam ve yoğun bir şekilde koşulsuz olarak çekilmesiyle sona ermelidir." değerlendirmesinde bulundu.