Litvanya Cumhurbaşkanı Polonya ve Ukrayna'yı çözüme davet etti

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Polonya ve Ukrayna arasındaki gerilimi çözmeleri için çağrıda bulundu. Nauseda, Lublin Üçgeni ülkeleri olarak birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, son günlerde ikili ilişkilerinde gerilim yaşayan Polonya ve Ukrayna'yı çözüme davet etti.

Nauseda, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e çağrıda bulundu.

İki lideri mevcut gerilimi çözmeye davet eden Nauseda, "Bizler ortak ve dostuz, bizler her zaman birlikte duran Lublin Üçgeni'yiz. Tüm sorunlar açık diyalog yoluyla çözülebilir. Litvanya kolaylaştırıcı olmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Polonya-Ukrayna gerginliği büyüyor

AB Komisyonunun Ukrayna tahılına uygulanan kısıtın uzatılmayacağını açıklamasının ardından Polonya Ukrayna'dan tahıl ithalatına uyguladığı ambargoyu uzatma kararı almıştı.

Varşova'nın bu adımı Kiev'in DTÖ'ye şikayette bulunmak da dahil olmak üzere sert bir tepki vermesine neden olmuştu. Buna karşılık Varşova, yaptırım listesine daha fazla Ukrayna malı eklenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Avrupa'daki bazı kesimleri, tahıl ihracatı konusunun Rusya'ya fayda sağlamasına izin vermekle suçlamıştı.

Zelenskiy'nin sözleri Polonya'nın öfkeli tepkisine yol açmış, Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edilmişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 20 Eylül'de iki önemli açıklama yapmıştı.

Morawiecki, Polsat News televizyonuna verdiği ilk demeçte, "Ukraynalı yetkilileri uyarıyorum eğer çatışmayı bu şekilde tırmandırırlarsa, Polonya topraklarına ithalat yasağına daha fazla ürün ekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuş, akşam saatlerinde yaptığı ikinci açıklamada ise "Artık Ukrayna'ya herhangi bir silah göndermiyoruz, çünkü artık kendimizi en modern silahlarla silahlandıracağız." ifadelerini kullanmıştı.