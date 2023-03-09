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Litvanya askeri istihbarat şefi: "Rusya'nın sahip olduğu kaynaklar savaşı iki yıl boyunca sürdürmek için yeterli olacaktır"

Politika Haberleri

Litvanya askeri istihbarat şefi: 'Rusya'nın sahip olduğu kaynaklar savaşı iki yıl boyunca sürdürmek için yeterli olacaktır'

Litvanya askeri istihbarat şefi Elegijus Paulavicius, "Rusya'nın şu anda sahip olduğu kaynaklar, savaşı mevcut yoğunlukta iki yıl boyunca sürdürmek için yeterli olacaktır" dedi.

Litvanya askeri istihbarat şefi Elegijus Paulavicius, " Rusya'nın şu anda sahip olduğu kaynaklar, savaşı mevcut yoğunlukta iki yıl boyunca sürdürmek için yeterli olacaktır" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşında 1 yıl geride kalırken, Litvanya askeri istihbarat şefi Elegijus Paulavicius yaptığı açıklamada, " Rusya'nın şu anda sahip olduğu kaynaklar, savaşı mevcut yoğunlukta iki yıl boyunca sürdürmek için yeterli olacaktır. Rusya'nın savaşı ne kadar sürdürebileceği, İran ve Kuzey Kore gibi devletlerin desteğine de bağlı" dedi.

Paulavicius ayrıca, Rusya'nın kamu kaynaklarını ordusunu finanse etmek için kullandığı için yaptırımların Rus ordusuna zarar vermediğini söyledi. - VILNIUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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