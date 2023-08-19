Liman Başkanı 'Rüşvet' İddiasıyla Gözaltına Alındı

Alanya'da tekne sahibinden ruhsat işlerini hızlandırmak için 3 bin Euro rüşvet aldığı iddia edilen liman başkanı adliyeye sevk edildi. Tekne sahibi daha önce seri numaralarını aldığı 3 bin Euro verdi, paralar liman başkanının çekmecesinden çıktı.

Liman başkanı 'Rüşvet' iddiasıyla gözaltına alındı

Alanya'da tekne sahibinden ruhsat işlerini hızlandırmak için 3 bin Euro rüşvet aldığı iddia edilen liman başkanı adliyeye sevk edildi

Tekne sahibi daha önce seri numaralarını aldığı 3 bin Euro verdi, paralar liman başkanının çekmecesinden çıktı

ANTALYA - Tekne sahibinden 3 bin Euro rüşvet aldığı iddiasıyla Jandarma tarafından gözaltına alınan Manavgat Liman Başkanı İ. E. B., jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarıldı. Su Sporları İşletmecisi Ş.Ö., yeni aldığı tekne ve jet skilere ruhsat çıkarmak istediğini, Liman başkanının kendisinden 3 bin Euro hızlandırmak için para istediğini, kendisinin de savcılığa başvurduğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ta Su Sporları İşletmeciliği yapan Ş.Ö., aldığı yeni teknenin tescil ve kayıt işlemleri için Manavgat Liman Başkanlığı'na başvurdu. Manavgat Liman Başkanı İ. E. B., Ş.Ö.'den iddiaya göre işlemlerinin hızlanması için 3 bin Euro istedi.

Liman başkanının teklifini kabul eden Ş.Ö. liman başkanlığından çıktıktan sonra Manavgat Adliyesine giderek Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na Liman Başkanının kendisinden rüşvet istediğine dair şikayette bulundu. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya İl Jandarma KOM Şube, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kom ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Seri numaraları alınmış 3 bin Euro, tekne sahibi Ş.Ö. tarafından Manavgat Liman Başkanlığındaki odasında liman başkanı İ. E. B'ye verildi. Tekne sahibinin odadan çıkmasının ardından Jandarma ekipleri Liman Başkanının odasına girerken masasının çekmecesinde daha önce seri numaraları alınan 3 bin Euro ele geçirildi. Manavgat Liman Başkanı İ. E. B, rüşvet almak suçundan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Geceyi Merkez Jandarma Karakolunda geçiren İ. E. B, jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat adliyesine çıkarıldı.