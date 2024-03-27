31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart'ta da İstanbul'da olacak ve oyunu Üsküdar'da kullanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Fatih'te oy kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu yılda Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise oyunu kendi seçim bölgesi olan Manisa'da kullanacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki seçimlerde İstanbul'daydı. Bu kez Akşener Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandıkta oy kullanacak - ANKARA