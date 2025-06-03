Siyasi Parti Liderlerinin Kurban Bayramı Programı Belli Oldu

Siyasi Parti Liderlerinin Kurban Bayramı Programı Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİYASİ parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu.

SİYASİ parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı ailesiyle İstanbul'da geçirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise bayramda Ankara'da olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bayramı İstanbul ve Manisa'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ordu'da ailesiyle birlikte geçirecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bayramın ikinci gününde Adana İl Örgütü'nde bayramlaşmaya katılacak, diğer günleri memleketi Hatay'da geçirecek. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ise bayramda memleketi Kars'ta olacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Hac vazifesi için Kurban Bayramı süresince Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerinde bulunacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramda İstanbul'da olacak. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir ve ardından Aydın'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise İstanbul'da karşılayacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bayramda İstanbul'da olacak ve teşkilatla bayramlaşacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayramı Ankara'da ailesiyle geçirecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski arasında bir görüşme olası değil

Kremlin'den umutları suya düşüren açıklama! Kapıları resmen kapattılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Ünlü iş insanını aslanlar yedi

Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Halit Ergenç, çocukları İçin sakin kaldı, tavrıyla alkış topladı

Çocukları için devreye girdi! Mahremiyet ihlaline rest çekti
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.