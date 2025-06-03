Siyasi Parti Liderlerinin Kurban Bayramı Programı Belli Oldu

SİYASİ parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı ailesiyle İstanbul'da geçirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise bayramda Ankara'da olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bayramı İstanbul ve Manisa'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ordu'da ailesiyle birlikte geçirecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bayramın ikinci gününde Adana İl Örgütü'nde bayramlaşmaya katılacak, diğer günleri memleketi Hatay'da geçirecek. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ise bayramda memleketi Kars'ta olacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Hac vazifesi için Kurban Bayramı süresince Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerinde bulunacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramda İstanbul'da olacak. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir ve ardından Aydın'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise İstanbul'da karşılayacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bayramda İstanbul'da olacak ve teşkilatla bayramlaşacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayramı Ankara'da ailesiyle geçirecek.