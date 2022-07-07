Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, bayramı İstanbul'da karşılayacağı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de İstanbul'da olacağı öğrenildi. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, bayramı İstanbul'da karşılayacağı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de İstanbul'da olacağı öğrenildi. Liderlerin Kurban Bayramı programı netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı İstanbul'da ailesiyle birlikte karşılayacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayramı memleketi Tekirdağ'da geçirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ise memleketi Yozgat'ta olacağı öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Kurban Bayramı'nda Ankara'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı İstanbul'da ailesiyle birlikte geçirecek. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar Ankara'da, Pervin Buldan ise İstanbul'da bayramı geçirecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Balıkesir'de olacak. Demirören Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ankara Politika Haberler

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