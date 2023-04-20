Liderlerin bayram programı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı İstanbul'da karşılayacak. Erdoğan, bayramın 2'nci günü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan ilk köy evlerinin teslim törenine katılacak. Erdoğan, bayramın son günü İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılacak, ardından da Sakarya'ya geçecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bayramda Ankara'da olacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramın ilk günü İstanbul'da, 2 ve 3'üncü günü Eskişehir'e gidecek. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayramın ilk günü Diyarbakır'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede vatandaşlarla buluşacak. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bayrama Osmaniye'de girecek, daha sonra memleketi Afyonkarahisar'a geçecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erdoğan, Ramazan Bayramı boyunca İstanbul'da olacak.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023