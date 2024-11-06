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Liderlerden Donald Trump'a Tebrik Mesajları

Liderlerden Donald Trump'a Tebrik Mesajları
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NATO Genel Sekreteri ve çeşitli dünya liderleri, ABD seçimlerinde kazanan Donald Trump'ı tebrik etti. Ukrayna, Fransa ve Macaristan liderleri, Trump'ın liderliğinin önemine vurgu yaparken, işbirliği ve barış temalarını öne çıkardılar.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.

ABD'de yapılan seçimlerde zaferini ilan eden Donald Trump'a liderlerden tebrik mesajları gelmeye başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından Trump'ı tebrik etti. Rutte, "Az önce Donald Trump'ı ABD Başkanı seçilmesi vesilesiyle tebrik etim. Trump'ın liderliği ittifakımızın güçlü kalmasında yine kilit bir rol oynayacaktır. NATO aracılığıyla barışı ilerletmek için kendisiyle yeniden çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Etkileyici zaferi için Donald Trump'ı tebrik ederim"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, "Etkileyici zaferi için Donald Trump'ı tebrik ederim" dedi. Trump ile eylül ayında Ukrayna-ABD stratejik ortaklığını, Zafer Planı'nı ve Rusya'nın Ukrayna saldırılarını sonlandırma yollarının ele alındığı bir toplantı yaptıklarını hatırlatan Zelenskiy, "Güç yoluyla barış yaklaşımına bağlılığını takdir ediyorum. Ukrayna'da adil barışı getirebilecek ilke budur. Bunu birlikte hayata geçireceğimizden umutluyum" dedi.

"Başkan Trump'ın kararlı liderliği altında güçlü bir ABD dönemini dört gözle bekliyoruz" diyen Zelenskiy, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Her iki ülkenin de yararına olacak karşılıklı fayda sağlayan siyasi ve ekonomik işbirliği geliştirmek istiyoruz. Avrupa'nın en güçlü askeri güçlerinden biri olan Ukrayna, müttefiklerimizin de desteğiyle Avrupa'da ve Transatlantik toplumunda uzun vadeli barış ve güvenliği sağlamaya kararlı. Başkan Trump'ı şahsen tebrik etmek ve Ukrayna'nın ABD ile stratejik ortaklığını güçlendirmenin yollarını görüşmek için sabırsızlanıyorum."

"Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zafer"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ABD siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü. Başkan Trump'ı muazzam zaferinden dolayı kutluyorum. Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zafer" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla barış ve refah için"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Trump'ı tebrik ederek, "Dört yıl boyunca yaptığımız gibi birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. İnancımızla. Saygı ve hırsla. Daha fazla barış ve refah için" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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