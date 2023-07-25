Libya Uluslararası İşbirliği ve Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Libya Uluslararası İşbirliği ve Dışişleri Bakanı Necla Manguş, 26 Temmuz'da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında, Türkiye ve Libya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Libya'daki güncel gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alınacak.

Libya Uluslararası İşbirliği ve Dışişleri Bakanı Necla Manguş, 26 Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Uluslararası İşbirliği ve Dışişleri Bakanı Necla Manguş 26 Temmuz'da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bakan Manguş'la görüşmelerinde, ikili ilişkilerin yanısıra Libya'daki güncel gelişmelerin ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor. - ANKARA