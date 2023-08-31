Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı: Seçimler en kısa zamanda yapılmalı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinde devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin adil ve şeffaf yasalara dayanarak en kısa zamanda yapılması gerektiğini belirtti. Libya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Dibeybe, Fransa'nın Libya Özel Temsilcisi Paul Soler ve Fransa'nın Trablus Büyükelçisi Mustafa Mehrac ile bir araya geldi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinde devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin adil ve şeffaf yasalara dayanarak en kısa zamanda yapılması gerektiğini belirtti.

Libya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Dibeybe, Fransa'nın Libya Özel Temsilcisi Paul Soler ve Fransa'nın Trablus Büyükelçisi Mustafa Mehrac ile bir araya geldi.

Görüşmede, Libya ve komşu ülkelerdeki siyasi durum ile "seçim dosyasındaki" gelişmeler ele alındı.

Dibeybe'nin görüşmede, "Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri adil ve şeffaf yasalara dayanarak en kısa zamanda yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Özel Temsilci Soler'in de ülkesinin Ulusal Birlik Hükümetine ve seçimlerin bir an önce yapılması konusunda attığı adımlara desteğini dile getirdiği kaydedildi.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş, ancak gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle seçimler şimdiye kadar yapılamamıştı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekele 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "özgür ve şeffaf" seçimler için ülkedeki tüm taraflarla iletişim kuracağını belirtmişti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ilk kez 20 Ağustos'ta bir araya gelmişti.

Menfi, Salih ve Hafter'in, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde gerçekleşen ve 3 yetkiliyi ilk defa aynı masa etrafında toplayan görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, ülkede siyasi sürecin Libyalılar tarafından yönetilmesi gerektiği vurgulanmıştı.