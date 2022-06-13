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Libya tezkeresi Meclis'te

Demirören Haber Ajansı - Besti Karalar - Politika
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Libya tezkeresi Meclis'te

TÜRK askerinin Libya'daki görev süresinin 18 ay uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

TÜRK askerinin Libya'daki görev süresinin 18 ay uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen sürenin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin gerekçesinde, amacın Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin bu ülkedeki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek olduğu belirtildi. Libya'ya insani yardım ulaştırmak ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talep ettiği desteği sürdürmek için, sınır ve kapsamı Cumhurbaşkanınca belirlenmek üzere, tezkerenin süresinin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay daha uzatılmasının öngörüldüğü kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

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