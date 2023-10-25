Libya Temsilciler Meclisi, İsrail'i destekleyen ülkelerin büyükelçilerini ülkeden çıkarmalarını istedi

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını destekleyen ülkelerin büyükelçilerine, ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. TM'den yapılan açıklamada, ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya hükümetlerinin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını desteklemesinin kınandığı belirtildi.

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını destekleyen ülkelerin büyükelçilerine, ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

TM'den yapılan yazılı açıklamada, ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya hükümetlerinin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını desteklemesinin en güçlü ifadelerle kınandığı belirtildi.

Gazze'ye yönelik saldırıların "ABD ve Batı'nın savunmasız ve abluka altındaki halka karşı yürüttüğü toplu soykırım savaşı" olarak nitelendiği açıklamada, "Libya Meclisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçlara destek veren ülkelerin büyükelçilerin derhal Libya topraklarını terk etmelerini istiyor." denildi.

İsrail'i destekleyen ülkelere petrol ihracının durdurulmasını istiyoruz

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Buleyhık, "Libya hükümetinden, siyonist düşman İsrail'in yaptığı katliamı durdurmaması durumunda, bu ülkeyi destekleyen ülkelere gaz ve petrol ihracını durdurmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 42 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.