Libya Savunma Bakanı Vekili Türkiye'de
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Savunma Bakanı Vekili Albay Abdusselam Zubi'yi kabul etti. Ziyaret, Zubi'nin Türkiye'ye düzenlediği ilk yurt dışı ziyareti olarak kaydedildi.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Savunma Bakanı Vekili Albay Abdusselam Zubi'yi kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Libya Savunma Bakanı Vekili Albay Abdusselam Zubi'yi kabul etti" denildi.
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