Libya Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı İsrail'e Karşı Tutumunu Yineledi

Libya Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı, İsrail'in katıldığı organizasyon veya forumlara katılmayacaklarını tekrar teyit etti. Bakanlık, İsrail'in kutsal toprakları işgal etmesi ve kardeş Filistin halkına yönelik vahşeti göz önüne alarak, Libya halkının İsrail'e karşı yerleşmiş ilke ve değerleri bulunduğunu vurguladı.

TRABLUS, 31 Ağustos (Xinhua) -- Libya Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı, İsrail'in katıldığı organizasyon veya forumlara katılmayacaklarını tekrar teyit etti.

Bakanlıktan Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, "Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı, hükümet yetkilileri tarafından, özellikle petrol ve doğal gaz alanında Siyonist oluşumun katıldığı ya da dahil olduğu organizasyon veya forumlara müsamaha gösterme ve katılım sağlama çağrısıyla yapılan açıklamaları yahut tutumları reddettiğini duyurmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakanlık ayrıca İsrail'in "kutsal toprakları işgal etmesi, İslam'ın kutsallarını çiğnemesi ve kardeş Filistin halkına yönelik vahşeti" göz önüne alındığında, Libya halkının İsrail'e karşı yerleşmiş ilke ve değerleri bulunduğunu vurguladı.

İsrail'in kısa süre önce İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında bir görüşme yapıldığını açıklaması, Libya'da geniş çaplı protestolara yol açmış ve Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un görev alınmasına neden olmuştu.

Roma'daki görüşmenin "gayriresmi sıradan bir karşılaşma" olduğunu savunan Libya Dışişleri Bakanlığı, resmi görüşme iddialarını yalanlamıştı.