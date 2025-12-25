Haberler

Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Aşur ve heyeti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı taşıyan uçağın düşmesi üzerine Türkiye'ye gelen Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Mahmut Aşur, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti ve soruşturma hakkında bilgi aldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad ve heyetini taşıyan uçağın düşmesi üzerine Türkiye'ye gelen Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Mahmut Aşur ve beraberindeki heyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti.

Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu heyeti taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Mahmut Aşur ve beraberindeki heyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, görevli Cumhuriyet Başsavcı vekili ve Cumhuriyet Savcıları tarafından Libya heyetine soruşturmada gelinen aşamaya göre bilgilendirme yapıldığı açıklandı. İki ülkenin, meydana gelen kazaya ilişkin soruşturmada ortak çalışma isteği ve mevzuatın ön gördüğü usuller çerçevesinde bilgi paylaşımı yapılabileceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
