Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Aşur ve heyeti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti

Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu heyeti taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Mahmut Aşur ve beraberindeki heyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, görevli Cumhuriyet Başsavcı vekili ve Cumhuriyet Savcıları tarafından Libya heyetine soruşturmada gelinen aşamaya göre bilgilendirme yapıldığı açıklandı. İki ülkenin, meydana gelen kazaya ilişkin soruşturmada ortak çalışma isteği ve mevzuatın ön gördüğü usuller çerçevesinde bilgi paylaşımı yapılabileceği belirtildi. - ANKARA