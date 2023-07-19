Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, BM Libya Özel Temsilcisi ile seçim çabalarını ele aldı

Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily ile ülkede seçimlerin gerçekleşmesi yönündeki çabaları ele aldı. Görüşmede BM'nin Libyalı taraflarla istişareleri ele alınırken Menguş ile Bathily, ülkede seçimlerin gerçekleşmesine yönelik çabaları masaya yatırdı.

Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily ile ülkede seçimlerin gerçekleşmesi yönündeki çabaları ele aldı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Menguş, başkent Trablus'ta Bathily ile bir araya geldi.

Görüşmede BM'nin Libyalı taraflarla istişareleri ele alınırken Menguş ile Bathily, ülkede seçimlerin gerçekleşmesine yönelik çabaları masaya yatırdı.

Açıklamada, Libya'da seçimlerin mutabakat ve yasal temellere dayalı gerçekleşmesiyle ülkedeki mevcut krizi sonlandıracağı ve halkın beklentilerinin karşılanacağına işaret edildi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, dün Bathily ile görüşmesinde, mümkün olan en kısa sürede seçimlere götürecek her türlü gerçek girişimi desteklemeye hazır olduklarını belirtmişti.

Libya'da seçim müzakereleri

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.