Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştirecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'un 26 Temmuz'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Libya Uluslararası İşbirliği ve Dışişleri Bakanı Necla Manguş 26 Temmuz 2023 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın Bakan Manguş'la görüşmelerinde, ikili ilişkilerimizin yanısıra Libya'daki güncel gelişmelerin ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.