Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi İstişareye Devam Edecek

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ile Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in, "ülkedeki siyasi krize ilişkin istişareye devam etme" konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyinin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tekale ile Salih, istişare amacıyla gittikleri Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Ülkede mevcut durumda devam eden gelişmelerin gözden geçirildiği görüşmede ikilinin, halkın istek ve çıkarlarını gerçekleştirecek bir "Libya-Libya" çözümüne ulaşmak için siyasi krize ilişkin istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardıkları kaydedildi.

Ne olmuştu?

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından onaylanan seçim kanunlarının BM Libya Özel Temsilcisi Bathily'e sunulduğunu duyurmuştu.