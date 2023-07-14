Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyelerinin Seyahat Yasakları Kınandı

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Libya Devlet Yüksek Konseyi üyelerinin seyahat etmelerine yasak getirilmesini ve eski Maliye Bakanı Farac Bumatari'nin gözaltına alınmasını kınadı. Salih, olaylarla ilgili adalete teslim edilme çağrısı yaptı.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Libya Devlet Yüksek Konseyinin bazı üyelerinin seyahat etmesine yasak getirilmesi ve eski Maliye Bakanı Farac Bumatari'nin de başkent Trablus'ta gözaltına alınmasını kınadı.

Salih'in, önceki gün Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda bazı Konsey üyelerinin pasaportlarına el konulması ve seyahat etmelerine izin verilmemesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklama, TM sözcüsü Abdullah Belhık tarafından Facebook sayfasında yayımlandı.

Salih açıklamasında, Konsey üyelerinin seyahat hakkından mahrum bırakılmasını kınadığını belirtti.

Bumatari'nin, Trablus'ta gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürülmesini de kınayan Salih, eski bakanın hayatından, Abdulhamid ed-Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümetini sorumlu tuttu.

Salih, yaşanan olaylarla ilgili gerekenin yapılması; olaya karışanların en kısa zamanda adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı.

Hükümetten ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri dün yaptığı açıklamada, Konsey üyelerinin pasaportlarına el konulması ve seyahatten men edilmeleriyle ilgili Başsavcı Es-Sıddık es-Sur'a acilen harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) açıklamasında ise seyahatten men edilenlerin sayısının en az 5 olduğu belirtilmiş ancak kimlikleri açıklanmamıştı.