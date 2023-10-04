Libya Devlet Yüksek Konseyi Seçim Yasalarını Onayladı

Libya Devlet Yüksek Konseyi, ülkede seçimlerin yapılabilmesi için Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesinin Fas'ta düzenlenen toplantılarda imzaladığı taslaklara bağlılığını açıkladı.

Ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisinin (TM), 6+6 Komitesinin seçimlere ilişkin hazırladığı taslakları onaylamasından 2 gün sonra, Devlet Yüksek Konseyi de söz konusu taslaklara bağlılığını duyurdu.

Devlet Yüksek Konseyinin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Yüksek Konsey, 91. oturumunda, 3 Haziran 2023'te Fas'ın Buznika kentinde 6+6 Komitesi üyelerinin imzaladığı sonuçlara uyma kararı aldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca 6+6 Komitesi içinde Devlet Yüksek Konseyini temsil eden heyetin görevini yerine getirmesinin ardından feshedilmesine karar verildiği kaydedildi.

TM, 6+6 Komitesinin imzaladığı taslakları onaylamıştı

TM Sözcüsü Abdullah Belhık, 2 Ekim'de TM'nin devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması için 6+6 Komitesince hazırlanan seçim yasası taslaklarını oy birliğiyle kabul ettiğini duyurmuştu.

TM Başkanı Akile Salih de 3 Ekim'de TM'nin, 6+6 Komitesinin taslaklarını kabul ettiğini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bildirmişti.

Salih, Guterres'e yazdığı mektupta, TM'nin, Libya'da seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişikliği ve buna dayanan 6+6 Komitesinin taslaklarını onaylamak suretiyle ülkede seçimlerin yapılması adına sorumluluğunu yerine getirdiğini ifade etmişti.

Ne olmuştu?

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'nde değişiklik yapmak üzere Fas'ta toplantılar düzenlemişti.

Toplantılar sonucunda Komite üyelerinin, Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasa taslaklarını 3 Haziran'da kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslaklarının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.