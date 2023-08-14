Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekele, özgür ve şeffaf seçimler için tüm taraflarla iletişim kuracak

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekele, ülkedeki tüm taraflarla iletişim kurarak özgür ve şeffaf seçimlerin gerçekleşmesini sağlamayı hedeflediğini belirtti. Tekele, eski başkan Abdurrahman es-Suveyhli ile bir araya geldi ve ulusal mutabakat sürecini ele aldı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekele, "özgür ve şeffaf" seçimler için ülkedeki tüm taraflarla iletişim kuracağını belirtti.

Devlet Yüksek Konseyi Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos'ta yapılan oylamada Halid el-Mişri'nin yerine seçilen Tekele, eski Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman es-Suveyhli ile bir araya geldi.

Siyasi gelişmeler ve ulusal mutabakat sürecinin ele alındığı görüşmede Tekele, Libya halkının özgür ve şeffaf seçimlerin yapılabilmesi yönündeki beklentilerinin gerçekleşmesi ve ülke çıkarları için tüm taraflarla iletişim kuracağını ve ortak işbirliği yapacağını kaydetti.

Suveyhli de geçen hafta Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed Tekele'ye tebriklerini iletti.

Libya'da seçim müzakereleri

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle seçimler yapılamamıştı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere, son dönemde Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.