Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, İtalya'nın Trablus Büyükelçisi ile seçimlerin yapılması konusunu görüştü

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Gianluca Alberini ile ülkede seçimlerin, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin üzerinde mutabık kaldığı kurallara göre yapılmasının yollarını ele aldı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Gianluca Alberini ile ülkede seçimlerin, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin üzerinde mutabık kaldığı kurallara göre yapılmasının yollarını ele aldı.

Libya Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre Konsey Başkanı Mişri, Büyükelçi Alberini ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve ekonomik işbirliğini geliştirmenin yollarının yanı sıra Devlet Yüksek Konseyi tarafından onaylanan seçim yasalarının uygulanması konusu masaya yatırıldı.

Görüşmede, seçimlerin bir an önce yapılması için Libyalı taraflar arasındaki çözüm sürecini destekleme ve ulusal uzlaşı dosyası ele alındı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, 11 Temmuz'da seçim yasalarının onaylanmasından 240 gün sonra seçimlerin yapılmasını öngören yol haritasını kabul etmişti.

Ne olmuştu?

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.