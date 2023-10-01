Libya Devlet Yüksek Konseyi Ankara'daki Terör Saldırısını Kınadı

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak kardeş Türk halkı ve yönetimiyle dayanışma mesajı verdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak kardeş Türk halkı ve yönetimiyle dayanışma mesajı verdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, "hain" ve "barbarca" olarak nitelendirilen saldırının, masum insanları hedef almakla kalmayıp barış ve emniyet içinde yaşama arzusunu baltaladığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca kardeş Türk halkı ve yönetimiyle dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.