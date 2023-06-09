Libya'da Seçim Yasaları Belirlendi

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi, Fas'taki toplantılarda onaylanan seçim kanununun gelecek seçimlerde uygulanacağını bildirdi. Komite'nin Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik için çalışmalar yaptığı, bu kapsamda varılan sonucun nihai olduğu ve herhangi bir değişiklik yapılmaksızın Temsilciler Meclisi için bağlayıcı olduğu vurgulandı.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi, Fas'taki toplantılarda onaylanan seçim kanununun gelecek seçimlerde uygulanacağını bildirdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi temsilcilerinden oluşan 6+6 Komitesi, Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika şehrinde düzenlenen toplantılar sonrası yazılı açıklama yayımladı.

Seçim kanunu taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı belirtilen açıklamada, gelecek seçimlerin bu kanuna uygun olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Komite'nin Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik için çalışmalar yaptığı, bu kapsamda varılan sonucun nihai olduğu ve herhangi bir değişiklik yapılmaksızın Temsilciler Meclisi için bağlayıcı olduğu vurgulandı.

Söz konusu kanunun, çeşitli vizyonları kapsadığı, Libya'da çatışan tüm tarafların korkularını göz önünde bulundurduğu kaydedildi.

Kanunların üzerinde tam uzlaşı sağlanarak, esnek bir şekilde formüle edildiği, metnin yalnız bir tarafın isteklerini karşılamayacağı ifade edildi.

Millet Meclisi seçim kanununun ise ülkede partilerin siyasi hayata dönmesini sağlayacağı vurgulanan açıklamada, bu kanunun seçimlerde eşitliği koruduğu, kadın ve erkekler arasında adaylığı muhafaza ederken ayrıca kadınlara rekabet için özel sandalye tahsis edilmesini içerdiği kaydedildi.

Millet Meclisi seçim kanununun, tüm şehir ve köylerde siyasi çalışmaların genişletilmesi prensibine dayandığı aktarılan açıklamada, tüm kanunların seçim komisyonuyla süregelen istişareler ve Birleşmiş Milletler'den (BM) bir uzmanın katılımıyla hazırlandığı aktarıldı.

Ne olmuştu?

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı olarak kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Taslağın, komite üyeleri tarafından imzalanmasına rağmen henüz Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri imzaları atmazken, bu kamuoyunda taslağı onaylamadıkları şeklinde yorumlanmıştı.