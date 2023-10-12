Libya'da seçim süreci için görüşmeler yapıldı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekele, ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland ile ülkeyi seçimlere götürecek kapsamlı siyasi çözüm konusunu görüştü.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekele, ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland ile ülkeyi seçimlere götürecek kapsamlı siyasi çözüm konusunu görüştü.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Menfi, Norland ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Libya siyasetindeki son gelişmeler ile ülkeyi seçimlere taşıyacak siyasi çözüm sürecine ivme kazandırmanın yolları ele alındı.

Menfi, Konsey'in siyasi çözüme varılması konusundaki kararlığını vurgularken, Norland, uluslararası camianın, Konsey'in mali harcamaları düzenlemek üzere kurduğu Yüksek Mali Komite'nin çalışmalarını ve selin vurduğu bölgeler başta olmak üzere tüm ülkede imar ve kalkınmanın gerçekleşmesi için yürütülen çalışmaları desteklediğini kaydetti.

Tekele-Norland görüşmesinde ise ülkede istikrarı sağlayacak çözümler ile devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması için yürütülen süreç değerlendirildi.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş, ancak gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle seçimler yapılamamıştı.

Libya'da seçimlerin yapılabilmesi için Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesince hazırlanan yasa taslakları 2 Ekim'de ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisinde (TM) onaylanmış, ardından Libya Devlet Yüksek Konseyi de bu akşam bir açıklama yaparak söz konusu taslaklara bağlılığını duyurmuştu.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.