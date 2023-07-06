Libya'da kamu harcamalarının düzenlenmesi için komite kurulması görüşüldü

Libya'da hükümet yetkilileri, kamu harcamalarının düzenlenmesi ve şeffaflığın artırılması için komite kurulmasını görüştü. Görüşmede, Libya hükümetinin kamu harcamalarını düzenlemesi ve önceliklerini belirlemesi konusu ele alındı. Ayrıca, şeffaflığı artırmak için Libyalı tarafların katılımıyla yüksek bir mali komitenin kurulması tartışıldı.

Libya'da hükümet yetkilileri, kamu harcamalarının düzenlenmesi ve şeffaflığın artırılması için komite kurulmasını görüştü.

Libya Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir ve Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Ferhat bin Kıdara görüştü.

Görüşmede, Libya hükümetinin "kamu harcamalarını düzenlenmesi ve önceliklerinin belirlenmesi" konusunun ele alındığı belirtildi.

Kamu harcamaları konusunda "şeffaflığı artırmanın yollarının" ele alındığı görüşmede, "Libyalı tarafların katılımıyla yüksek bir mali komitenin kurulmasının tartışıldığı" bildirildi.

Halife Hafter'in açıklamaları

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, dün ülkenin doğusundaki Bingazi şehrinde askeri güçlerle bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulunmuştu.

Hafter, petrolden elde edilenler başta olmak üzere gelirlerin ülke içinde "adil dağılımını" sağlayacak komitenin en geç ağustos ayında kurulmaması halinde kendisine bağlı güçleri harekete geçireceğini söylemişti.