Libya'da eski Maliye Bakanı gözaltına alındı, petrol üretimi durdu

Libya'da eski Maliye Bakanı Farac Bumatari'nin gözaltına alınmasının ardından yerel grupların, ülkenin güneyindeki Şerara Petrol Sahası'nda petrol üretimini durdurduğu duyuruldu. Petrol sahasındaki kaynaklardan alınan bilgiye göre, günde yaklaşık 250 bin varil üretim yapan petrol sahasında üretim durdu. Eski Maliye Bakanı Bumatari'nin başkent Trablus'ta gözaltına alınmasına karşı kime bağlı oldukları açıklanmayan yerel gruplar, Şerare Petrol Sahası'nda petrol üretimini durdurdu.