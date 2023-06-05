Libya'da bazı siyasi oluşumlar seçim yasalarını kabul etmedi

Libya'daki bazı siyasi oluşumlar, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin toplantısından çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurdu. Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin bazı üyeleri ve önemli muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi, konuyla ilgili olumsuz görüş belirttikleri ayrı ayrı açıklamalar yaptı.

Libya'daki bazı siyasi oluşumlar, seçim yasalarını onaylayan Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin toplantısından çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurdu.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin bazı üyeleri ve önemli muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi, konuyla ilgili olumsuz görüş belirttikleri ayrı ayrı açıklamalar yaptı.

Libya Devlet Yüksek Konseyinden 54 üye, toplantıyı endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Yayınlanan açıklamada, Temsilciler Meclisi ve Devlet Konseyi başkanlıkları komite kurmak yoluyla Anayasal beyannameye müdahale etmekle suçlandı; komiteden çıkan her şeyin reddedildiği kaydedildi.

Temsilciler Meclisi'nden 61 üye de komitenin, cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili ihtilaflı noktalarda mutabakatla belirlenen görevinden sapan ve işini aşan bir kurul olduğunu ifade etti.

Üyeler, Meclis başkanlığının, parlamentoya danışmadan toplantı sonuçlarını onayladığını aktardı.

Adalet ve İnşa Partisi de ulusal uzlaşıya zarar vermesi nedeniyle komitenin toplantı sonuçlarını reddettiklerini duyurdu.

Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde, dün Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesinin toplantıları düzenlenmişti.

Toplantılara katılan komite üyesi İzzeddin Kuveyrib, Komitenin seçim yasalarını oy birliğiyle onayladığını açıklamıştı.

Libya'da seçimler için anayasa değişikliği süreci

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici anayasa hükmünde bulunuyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin 6'şar üyesinden oluşan Seçim Yasalarının Belirlenmesi Komitesi'nin, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı olarak kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Libya'da Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, dün yaptığı açıklamada, seçim sürecinin 2023 bitmeden başlamasının, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin haziran sona ermeden yasaları hazırlamasına bağlı olduğunu ifade etmişti.