Libya Başsavcısı, İsrail ile yapılan görüşmeyle ilgili soruşturma komisyonu oluşturdu

Libya Başsavcısı Sıddık es-Sur, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili soruşturma komisyonu oluşturulduğunu duyurdu. Komisyon, görüşmeyi tertipleyenleri sorgulayacak ve zararın boyutunu araştıracak.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinde savaş döneminin sona erdiğini ve hükümetin, vatandaşın ve vatanın güvenliğini sarsanlar karşısında durmaya kararlı olduğunu söyledi.

Hükümete bağlı "Hükümetimiz" isimli platformdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe, "Terörle Mücadele Gücü" 9. Mezuniyet Töreninde konuşma yaptı.

Dibeybe, hükümetin "Terörle Mücadele Gücü"nün yanı sıra ordu ve güvenlik güçlerinin "bilime ve gelişmeye dayalı öncü kurumlar" olması için hiçbir çabadan kaçınmayacağını belirtti.

Dibeybe konuşmasında ayrıca, " Libya'da savaşlar dönemi bitti, Ulusal Birlik Hükümeti, ne kadar şiddetli olursa olsun, fitne nedenlerini ortadan kaldıracaktır. Hükümetimiz güvenliği sarsanlar karşısında durmaya kararlı." ifadelerini kullandı.

Menguş'un, İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmesi tepki çekmişti

İsrail Dışişleri Bakanlığından 27 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Necla Menguş ile bir araya geldiği toplantının, "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmesi nedeniyle görevden almış ve hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Gelişmenin kamuoyunda duyulması Libya genelinde büyük tepki çekerken, ülkede başkent Trablus'un yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlenmiş, siyasi ve toplumsal kesimlerden Menguş'u kınayan açıklamalar gelmişti.

Libya, İsrail'i tanımıyor

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "İşgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir." notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Libya'daki 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır." ifadesi yer alıyor.

Kanunun 7. maddesinde buna aykırı davrananların "3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı" kaydediliyor.