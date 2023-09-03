Libya Başkanlık Konseyi, gelirlerin yönetiminde tüm tarafların katılımına istekli

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkenin gelirlerinin yönetiminde tüm tarafların katılımı konusunda istekli olduklarını vurguladı. Menfi, ülkenin güvenlik durumunun iyileşmesi ve ulusal uzlaşıya öncelik verilmesinin önemine dikkat çekti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkenin gelirlerinin yönetiminde tüm tarafların katılımı konusunda istekli olduklarını vurguladı.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5. Yüksek Mali Komitesi toplantısı, Menfi'nin liderliğinde ülkenin güneyindeki Sebha kentinde gerçekleştirildi.

Menfi, toplantıdaki konuşmasında, Libya'nın tüm bölge ve şehirlerinde mali komite toplantıları düzenlemeye devam etmelerinin, ülkenin güvenlik durumunun iyileşmesinin ve her şeyden önce ulusal uzlaşıya öncelik verilmesinin gerçek bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bu toplantıyla, 10 yılı aşkın süredir bölünmeler ve çatışmalar nedeniyle "Libyalıların bölünme olmaksızın tüm kurumların bir arada çalışabilmesi kabiliyetinden" şüphe edenleri yanılttığını dile getiren Menfi, bugün ise durumun halk nezdinde iyimserliğe yol açan ve uluslararası memnuniyetle karşılanan bir hale geldiğini kaydetti.

Menfi, Başkanlık Konseyinin, ülkenin gelirlerinin yönetimi konusunda dışlama, ötekileştirme olmaksızın tüm tarafların katılımı konusunda istekli olduğunu vurguladı.

Petrol zengini Libya'da gelirlerinin adil dağılımı konusu, ülkedeki en önemli meselelerin başında geliyor.

Ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümet, petrol gelirleri üzerinde kontrolün sağlanmasıyla ilgili Ulusal Birlik Hükümeti ile anlaşmazlık yaşıyor.