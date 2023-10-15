Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Gazze halkının tehcir edilmesine karşı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Gazze halkının, her ne gerekçeyle olursa olsun tehcir edilmesine karşı olduğunu belirtti. Menfi, İtalya'nın Trablus Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede, insanlığa ve Arap ulusal güvenliğine karşı oluşturduğu tehlike nedeniyle Gazze halkının tehcir edilmesine karşı olduğunu vurguladı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Gazze halkının, her ne gerekçeyle olursa olsun tehcir edilmesine karşı olduğunu belirtti.

Başkanlık Konseyi basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Menfi, İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Gianluca Alberini ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Sivillerin korunması ve uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiğini kaydeden Menfi, insanlığa ve Arap ulusal güvenliğine karşı oluşturduğu tehlike nedeniyle Gazze halkının her ne gerekçeyle olursa olsun tehcir edilmesine karşı olduğunu vurguladı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana yoğun şekilde bombalayan İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istiyor.