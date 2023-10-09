Libya Başbakanı Filistin Halkına Destek Açıkladı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin Filistin halkına desteklerini açıkladı.

Ülkenin resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre, Başbakan Dibeybe, "Libya'da yaşadığımız iç zorluklar, Filistin'deki kardeşlerimizin mücadelesini bize unutturmaz." dedi.

Barış ve güvenlik denklemi temelinin adalet olduğuna dikkati çeken Dibeybe, Filistin halkının doğuştan gelen kendilerini savunma haklarını destekleyen değişmez duruşlarının altını çizdi.

Libya halkının İslam ve Arap halklarının davalarını desteklemeye devam edeceğine vurgu yapan Dibeybe, kendilerine ve kutsallarına yönelik sürdürülen saldırılara karşı Filistin halkının verdiği mücadelenin kaçınılmaz bir hak olduğuna işaret etti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.