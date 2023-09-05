Libya Başbakanı Dibeybe, BM Libya Özel Temsilcisi Bathily ile görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'nin Libya krizinin çözümüne sunduğu katkıdan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Görüşmede siyasi gelişmeler ve seçimlerin şeffaf ve adil bir şekilde yapılması konuşuldu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'nin, Libya krizinin çözümüne sunduğu katkıdan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Hükümete bağlı "Hükümetimiz" isimli platformdan yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Dibeybe, BM Libya Özel Temsilcisi Bathily ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Libya'daki siyasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede BM Temsilcisi Bathily, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, Libya'da geçmiş yıllara nazaran istikrarın sağlanmasından memnuniyet duyduğunu Libyalı yetkililere iletti.

Dibeybe de Bathily'nin, Libya krizinin çözümüne sunduğu katkıdan, seçimlerin şeffaf, adil ve yasalara uygun şekilde yapılması için verdiği destekten övgüyle söz etti.

Bathily, ayrıca Dibeybe'ye Libya'da farklı siyasi taraflarla gerçekleştirdiği görüşmelerin sonuçları hakkında bilgi verdi.

Ülkenin doğusu ve batısındaki taraflarla temaslarda bulunan Bathily, dün Halife Hafter ile yaptığı görüşmede, başkanlık ve parlamento seçimlerinin gerçekleştirilmesi için uygun koşulların hazırlanması konusunda anlaşmıştı.