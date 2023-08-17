Libya Başbakanı çatışmaların yeniden başlamasına tepki gösterdi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Trablus'ta yaşanan şiddetli çatışmaların sona ermesinden sonra çatışmaların yeniden başlamasına karşı tepkisini dile getirdi. Başbakan, çatışmaların yeniden başlamaması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

TRABLUS, 17 Ağustos (Xinhua) -- Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'ta iki silahlı grup arasında yaşanan şiddetli çatışmaların sona ermesinden kısa bir süre sonra ülkede "çatışmaların yeniden başlamasına" karşı tepkisini dile getirdi.

Başbakan söz konusu açıklamayı Çarşamba günü, çok sayıda ölüme neden olan çatışmaların sona ermesine aracılık eden başkentin ileri gelenlerinden bir grupla görüşmesi sırasında yaptı.

Hükümetin enformasyon ofisinden yapılan açıklamaya göre Dibeybe, "Çatışmaların yeniden başlaması kabul edilemez ve ülke hiçbir sorumsuz davranışa müsamaha göstermez" dedi.

Dibeybe ve ileri gelenler, çatışmaların yeniden başlamamasını sağlamak için ortak çaba sarf edilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Trablus'un bazı bölgelerinde "444. Tugay" ile Özel Caydırıcılık Gücü arasında Pazartesi akşam saatlerinde şiddetli çatışmalar başlamıştı. Çatışmalar, Özel Caydırıcılık Gücü'nün 444. Tugay'ın önemli bir komutanını tutukladığını bildirilmesinin ardından yaşanmıştı.

Sağlık yetkilileri, çatışmalarda ölenlerin sayısının Çarşamba günü 55'e yükseldiğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, çatışan grupların Başbakan ve Trablus'un ileri gelenlerinin çabalarıyla ateşkes kararı aldığını ve çatışmaların durduğunu belirtmişti.