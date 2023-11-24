Liberya'da iktidar partisi, seçimde hile iddiasında bulundu

Liberya'da iktidar partisi, 14 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu kazanan ana muhalefet partisinin 'hile' yaptığını iddia etti. İktidar partisi Demokratik Değişim Koalisyonu'nun Genel Sekreteri, muhalefetin oylamaya müdahale ettiğine dair kanıtlar olduğunu belirtti.

Liberya'da iktidar partisi, 14 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu kazanan ana muhalefet partisinin "hile" yaptığını iddia etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, iktidar partisi Demokratik Değişim Koalisyonunun (CDC) Genel Sekreteri Jefferson Koijee, yaptığı açıklamada, 14 Kasım'daki seçimde ana muhalefetteki Birlik Partisinin (UP) "hile" yaptığını savundu.

Partisinin elinde muhalefetin oylamaya müdahale ettiğine dair kanıt olduğunu belirten Koijee, "Seçimlerin çalındığına dair elimizde ampirik kanıtlar var. Oy pusulalarının doldurulduğunu gösteren 21 sayıma ait dökümler var." dedi.

Koijee, ancak Liberya'da birliği korumak istedikleri için konuyu daha ileri götürmeyeceklerini ifade etti.

Öte yandan, CDC adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, seçimi kazanan muhalefetteki aday Joseph Nyumah Boakai'yi tebrik etmişti.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu, 20 adayın katılımıyla 10 Ekim'de yapılmıştı.

Ülkede 14 Kasım'daki ikinci turda UP adayı eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boakai, oyların yüzde 50,64'ünü, mevcut Cumhurbaşkanı ve eski futbolcu Weah ise yüzde 49,36'sını almıştı.