Liberya'da genel seçimler tamamlandı

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı.

Ulusal Seçim Komisyonunun talimatı üzerine yerel saatle 08.00'de açılan sandıklar, 18.00'de kapandı ve sayıma geçildi.

Yaklaşık 2,4 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Liberya'da, 15 eyalette kurulan 5 bin 890 sandıkta oy verme işlemi yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerin sonucunun 48 saat içinde belli olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı seçimi için 20 aday arasında, Demokratik Değişim Koalisyonundan (CDC) mevcut Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ve muhalefetteki Birlik Partisinden (UP) eski Devlet Başkan Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai'nin ismi öne çıkıyor.

Anayasaya göre, cumhurbaşkanı 6 yıl için seçiliyor ve en fazla 2 dönem görev yapabiliyor.