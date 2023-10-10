Liberya'da Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Başladı

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da halk, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için oy kullanmaya başladı. Ülkede 20 aday cumhurbaşkanlığı için yarışırken, 73 milletvekili de seçim sonucunda belirlenecek. Seçim sonuçları, sandıkların kapanmasının ardından 48 saat içinde belli olacak.

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da halk, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için oy kullanmaya başladı.

Yerel saatle 08.00'de (TSİ 11.00'de) başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye (TSİ 20.00'ye) kadar sürecek.

Yaklaşık 2,4 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, cumhurbaşkanlığı için 20 aday yarışırken, parlamentoda yer alacak 73 milletvekili de seçim sonucunda belirlenecek.

Halk, 15 eyalette kurulan 5 bin 890 sandıkta oy kullanıyor.

Seçim sonuçları, sandıkların kapanmasının ardından 48 saat içinde belli olacak.

Cumhurbaşkanlığı yarışında, Demokratik Değişim Koalisyonundan (CDC) mevcut Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile muhalefetteki Birlik Partisinden (UP) eski Devlet Başkan Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai en güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

Eski futbol yıldızı da olan Weah, ikinci dönemde de koltuğunu korumak istiyor.

Anayasaya göre, devlet başkanı 6 yıl için belirlenirken en fazla iki dönem görev yapabiliyor.