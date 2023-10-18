Liberya'da Cumhurbaşkanı Seçimlerinin İkinci Turu Yapılacak

Liberya'da 10 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimlerin ikinci turu yapılacak.

Ulusal Seçim Komisyonundan (NEC) yapılan açıklamaya göre, ülkede 10 Ekim'de yapılan seçimde oyların yüzde 98'i sayıldı.

Buna göre, iktidar partisi adayı 57 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı George Manneh Weah oyların yüzde 43,8'ini, ana muhalefetin adayı 78 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai yüzde 43,5'ini aldı.

Tarihi daha sonra açıklanacak seçimlerin ikinci turunda, iktidar partisi Demokratik Değişim Koalisyonunun (CDC) adayı Weah ve ana muhalefetteki Birlik Partisi (UP) adayı Boakai yarışacak.

Anayasaya göre, Liberya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanabilmek için adayın ilk turda yüzde 50'den fazla oy alması gerekiyor.

Seçimde herhangi bir adayın istenilen oy oranına ulaşamaması durumunda en fazla oyu alan iki aday, ikinci turda yarışıyor. Cumhurbaşkanı seçilen kişi, 6 yıl bu görevi yürütecek.

Liberya'da 10 Ekim'deki cumhurbaşkanı seçiminde 20 aday yarışmıştı.